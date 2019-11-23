Son Dakika Haberleri: İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik
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İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik

6 saat önce

KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde hareketlilik vardı.

İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik, System.String[]

İstanbul DHA - KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde hareketlilik vardı. Yabancı olduğu belirtilen 2 kişi bavullarıyla evden ayrıldı.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde bir süredir sessizlik hakimdi. Bugün ise evden yabancı olduğu belirtilen 2 kişi çıktı. Evdeki görevli kadının uğurladığı bir kadın ve bir erkek, bavullarıyla buradan ayrıldı.


İstanbul, Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
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