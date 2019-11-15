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İngiliz eski istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağırıldı

6 saat önce

İngiliz eski istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağırıldı Le Mesurier'in eşinin son görüştüğü arkadaşının ifadesi alındı: "Onu tedirgin gördüm"İSTANBUL - İngiliz eski İstihbarat Subayının ölümüne ilişkin eşinin olaydan önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen...

İngiliz eski istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağırıldı

Le Mesurier'in eşinin son görüştüğü arkadaşının ifadesi alındı: "Onu tedirgin gördüm"

İSTANBUL - İngiliz eski İstihbarat Subayının ölümüne ilişkin eşinin olaydan önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen Habib'in ifadesine başvuruldu. Habib'in ifadesinde, "Onu tedirgin gördüm" dediği öğrenildi.

Beyoğlu'ndaki evinin önünde ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat Subayının ölümüne ilişkin yeni birinin ifadesi daha alındı. Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in olaydan önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen Faruk Habib emniyete çağırıldı.

Faruk Habib'in emniyetteki ifadesinde, Emma Hedvig Christina Winberg ile iki saate yakın görüştüklerini, bu görüşmede arkadaşını tedirgin bir halde gördüğünü söylediği, İngiliz eski Subayı Le Mesurier'in bir gün önce hastaneye gittiğini öğrendiğinde Winberg'e, Le Mesurier'in sağlık durumuyla ilgili sorular sorduğunu söylediği öğrenildi. Habib'in iki saat sonra evden ayrılırken içeride Le Mesurier ve eşinden başka içeride kimseyi görmediğini ifade ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.

İngiliz eski istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağırıldı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:48 Kaynak: İHA
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