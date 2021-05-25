İngiliz finans sektörü küresel karbon salımında ilk 10'da - Son Dakika

İngiliz finans sektörü küresel karbon salımında ilk 10'da

25.05.2021 18:07
İngiliz finans sektörü küresel karbon salımında ilk 10'da, System.String[]

İngiltere'de finans sektörünün küresel karbon salımında ilk 10 içerisinde yer aldığı bildirildi.

İngiltere'de finans sektörünün küresel karbon salımında ilk 10 içerisinde yer aldığı bildirildi.

Çevreci sivil toplum hareketleri Greenpeace ve Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan araştırmaya göre, İngiltere'deki bankaların, varlık yönetim şirketlerinin ve diğer finansal kuruluşların toplam karbon salımı ülkelerle kıyaslandığında 9. sırada yer alıyor.

"İngiltere'nin en büyük bankaları ve yatırımcıları bir ülke olsalardı, o ülke karbon salımında dünyada 9'uncu sırada yer alacaktı." ifadesine yer verilen araştırmada, ülkenin en büyük 15 bankasının ve 10 varlık yönetim şirketinin dünya çapındaki yatırımlar ve ortaya çıkardıkları karbon salımı incelendi.

Araştırmada İngiltere'de yerleşik finans şirketlerinin, finans kuruluşlarının dünyanın farklı yerlerindeki varlıkları kaynaklı karbon emisyon miktarının esas alındığı, finans sektörünün tek başına karbon emisyonunun İngiltere'nin yıllık emisyonundan bile 1,8 kat daha fazla olduğu belirtildi.

2019 yılına ait verilerin esas alındığı araştırmada, İngiltere merkezli finans kuruluşlarının tüm dünyadaki yatırımlarından kaynaklı karbon emisyonunun 805 milyon ton olduğu belirtildi.

Araştırmada İngiliz finans kuruluşlarından ve yatırımlarından kaynaklı karbon emisyonu, ülkelerin toplam karbon emisyonu ile kıyaslandı.

Araştırmanın sonuç bildirgesinde, finans kuruluşlarının münferit karbon emisyonunu azaltma planlarıyla sorunun çözülemeyeceği, İngiliz otoritelerinin bağlayıcı yasal düzenlemeleri bir an önce yapılması gerektiği belirtildi.

Araştırmanın sonuç bildirgesinde değerlendirmelerine yer verilen Greenpeace Direktörü John Sauven, "Finans İngiltere'nin küçük kirli sırrı. Bankalar ve yatırımcılar birçok ülkeden daha fazla karbon emisyonundan sorumlular. İngiliz hükümeti onlara serbest geçiş izni veriyor." ifadelerini kullandı.

Sauven, "Bir yandan finans kurumlarının fosil yakıt üretimine her yıl milyarlar aktarmasına izin verirken, iklim için eyleme geçme konusunda dünya lideri olduğumuzu nasıl söyleyebiliriz? Bu gülünç bir iddia." değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç bildirgesinde ifadelerine yer verilen WWF İngiltere Direktörü Tanya Steel ise, "İngiltere'nin finans sektörünü halletmeden sıfır karbon emisyonu yolunda ilerlemeye çalışmak, açık kalp ameliyatı gereken bir hastaya yara bandı yapıştırmak gibi." İfadelerini kullandı.

Steel, iklim krizimde iddialı hedeflerin açıklanmasına rağmen, İngiliz finans sektörünün halen küresel ölçekte eski, zarar verici bir şekilde iş yapmaya devam ettiğini belirtti.

İngiliz hükümeti 21 Nisan'da, karbon emisyonunun 2035 yılına kadar yüzde 78 azaltılması yönünde kapsamlı bir plan açıklamıştı.

Plana ilişkin olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "İklim değişikliği konusundaki çıtayı yükseltmeye devam etmek istiyoruz. Bu yüzden karbon emisyonunu azaltmak için dünyadaki en iddialı hedefi koyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere, bu yıl 1-12 Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişimi Konferansı'na (COP26) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Greenpeace, England, Finans, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiliz finans sektörü küresel karbon salımında ilk 10'da - Son Dakika Ekonomi


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