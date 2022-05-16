İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin "sosyal medya" davası devam ediyor - Son Dakika

Kraliyet Adalet Mahkemesinden genel görüntüler

Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeye girişi

Rebekah Vardy'in mahkemeye girişi

LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülen dava 5. gününde devam ediyor Görüntü detayı - Kraliyet Adalet Mahkemesinden genel görüntüler - Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeye girişi - Rebekah Vardy'in mahkemeye girişi