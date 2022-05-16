İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin "sosyal medya" davası devam ediyor - Son Dakika
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İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin "sosyal medya" davası devam ediyor

16.05.2022 12:41

Kraliyet Adalet Mahkemesinden genel görüntüler Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeye girişi Rebekah Vardy'in mahkemeye girişi LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li...

Kraliyet Adalet Mahkemesinden genel görüntüler

Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeye girişi

Rebekah Vardy'in mahkemeye girişi

LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülen dava 5. gününde devam ediyor Görüntü detayı - Kraliyet Adalet Mahkemesinden genel görüntüler - Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeye girişi - Rebekah Vardy'in mahkemeye girişi

İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası devam ediyor
İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası devam ediyor
İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası devam ediyor
İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davası devam ediyor

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Rebekah Vardy ve Coleen Rooney arasındaki iftira davasında 4. gün Rebekah Vardy ve Coleen Rooney arasındaki iftira davasında 4. gün

Coleen Rooney, Wayne Rooney, Londra, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin 'sosyal medya' davası devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin "sosyal medya" davası devam ediyor - Son Dakika
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