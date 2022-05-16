İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 5. gün tamamlandı (2) - Son Dakika
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İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 5. gün tamamlandı (2)

16.05.2022 20:31
İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 5. gün tamamlandı (2)

Kraliyet Adalet Mahkemesi binası Kraliyet Adalet Mahkemesinden çıkan vatandaşlardan görüntüler Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeden çıkışı Coolen Rooney'in avukatı David Sherborne'nun mahkemeden çıkışı LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi...

Kraliyet Adalet Mahkemesi binası

Kraliyet Adalet Mahkemesinden çıkan vatandaşlardan görüntüler

Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeden çıkışı

Coolen Rooney'in avukatı David Sherborne'nun mahkemeden çıkışı LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülen davanın 5. günü tamamlandı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 5. gün tamamlandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 5. gün tamamlandı (2) - Son Dakika
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