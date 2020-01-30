İngiliz futbolcu David Platt, Özaltın Golf Turnuvası'nda - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiliz futbolcu David Platt, Özaltın Golf Turnuvası'nda - Son Dakika Spor

İngiliz futbolcu David Platt, Özaltın Golf Turnuvası'nda

7 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy'de eski İngiliz futbolcu David Platt de yer aldı.

İngiliz futbolcu David Platt, Özaltın Golf Turnuvası'nda, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy'de eski İngiliz futbolcu David Platt de yer aldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü sahasında, Özaltın Holding'in merhum Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın anısına düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy'de Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere, Rusya, Ukrayna, İsveç ve Türkiye'den 200 amatör golfçü mücadele ediyor. Turnuva bugün ve yarın takımlar arası mücadelelerle devam edecek. 4 yıldır turnuvada yer alan eski İngiliz futbolcu David Platt, bu yıl da turnuvada mücadele ediyor. Turnuvada ayrıca Regnum Otelleri sahibi Fikret Öztürk, Titanic Otelleri sahibi Mehmet Aygün ile Birol Öztürk ve Yavuz Küçük gibi golfçüler de yer alıyor. Turnuva yarın düzenlenecek olan ödül töreni ve gala gecesiyle sona erecek.


Özaltın Holding, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:38 Kaynak: DHA
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