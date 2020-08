İngiliz gazeteci güvenli turizmi yerinde görüp kaleme alacak - Son Dakika

İngiltere'nin önemli gazetelerinden olan The Times ve The Sunday Times'da şef seyahat yazarı olan Chris Haslam Türkiye'deki güvenli turizm hakkında bir makale kaleme alacak. The Sunday Times seyahat yazarı Chris Haslam, önce Bodrum'a geldi, sonra Marmaris'e, Marmaris'ten de Fethiye'ye geçecek ve turunu sahil bandını gezerek tamamlayacak.

Turizm tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye'ye davet edilen İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden The Sunday Times'ın şef seyahat yazarı Chris Haslam, Bodrum'a ve Marmaris'e hayran kaldı.

Turizmde en önemli etkenlerden birinin güvenlik olduğunu ifade eden Chris Haslam, gördüğü kadarıyla Türkiye'nin çok huzurlu olduğunu, yerli yabancı herkesin burada rahatça tatil yapabildiklerini söyledi.

Chris Haslam'a sorulan 'gezdiğiniz kadarı ile ne yazacaksınız' sorusuna, "İlk olarak Bodrum'dan başladım, daha önce de ziyaret ettiğim bir bölge. Kesinlikle Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin yükselişte olduğunu söyleyebilirim. Pandemi süreci çok iyi idare ediliyor. Maske ve hijyen kurallarının camlarda asılı uyarı levhalar olarak kalmadığını görüyoruz. Kurallara uyuluyor ve tüm bunları yazacağım" diye cevap verdi.

"GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASINI REKLAM OLARAK DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Chris Haslam, "Güvenli turizm sertifikası ile ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna ise, "Dürüst olmak gerekirse önce pazarlama stratejisi sandım sonra gezdiğim otellerdeki durumlara baktım, bilim kurulu üyeleri ve sektörün önde gelen isimleri tarafından hazırlandığını gördüm. Sadece 5 yıldızlı oteller değil 3 yıldızlı oteller bile bu sertifikayı almışlar ve tüm kuralları yerine getiriyorlar. Bir de bu sertifikanın her ay yenilecek olması ve gizli denetmenlerin sürekli gezgin halde denetlemesi çok güvenilir. Türkiye bu konuda dünyaya örnek oldu" diye yanıtladı.

İngiltere'nin ve İngilizlerin tatil için Türkiye'yi tercih etme sebeplerini kaleme alacak olan şef yazar Chris Haslam, eğer gazeteci ve görevli olarak gelmeseydi tatilini geçirmek için kesinlikle yine Türkiye'yi tercih edeceğini belirtti ve İngiliz vatandaşlarına tavsiye etti.

