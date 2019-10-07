İngiliz Gazeteci: 'Kaşıkçı'nın Ölümü Dünyayı Sarstı'
1 saat önce
İngiliz Gazeteci Jonathan Rugman, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesini kitap haline getirdi.
İngiliz Gazeteci Jonathan Rugman, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesini kitap haline getirdi. Bu şimdiye dek olay hakkında İngilizce yazılmış en kapsamlı kitap olarak değerlendiriliyor
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:01
Evinizin altından fay geçip geçmediğini internetten öğrenin İmamoğlu: 100 günde 200 bin kişi iş için başvurdu Yıldız Parkı'nda korsan fotoğrafçı denetimi Eşini sevgilisiyle öldürüp, kızına düğün yapmış