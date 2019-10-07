Son Dakika Haberleri: İngiliz Gazeteci: 'Kaşıkçı'nın Ölümü Dünyayı Sarstı'
Son Dakika Güncel İngiliz Gazeteci: 'Kaşıkçı'nın Ölümü Dünyayı Sarstı'

İngiliz Gazeteci: 'Kaşıkçı'nın Ölümü Dünyayı Sarstı'

1 saat önce

İngiliz Gazeteci Jonathan Rugman, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesini kitap haline getirdi.

İngiliz Gazeteci Jonathan Rugman, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesini kitap haline getirdi. Bu şimdiye dek olay hakkında İngilizce yazılmış en kapsamlı kitap olarak değerlendiriliyor

İngiliz Gazeteci: 'Kaşıkçı'nın Ölümü Dünyayı Sarstı'

Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:01 
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