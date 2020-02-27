İngiliz gazetesi: 'Koronasız' tatil için Türkiye güvenli rota - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiliz gazetesi: 'Koronasız' tatil için Türkiye güvenli rota - Son Dakika Dünya

İngiliz gazetesi: 'Koronasız' tatil için Türkiye güvenli rota

6 saat önce

İngiliz Daily Express gazetesi, Türkiye'nin Covid-19 (koronavirüs) tehlikesi olmayan güvenli bir tatil durağı olarak tercih edilebileceğini yazdı.

İngiliz gazetesi: 'Koronasız' tatil için Türkiye güvenli rota, System.String[]

İngiliz Daily Express gazetesi, Türkiye'nin Covid-19 (koronavirüs) tehlikesi olmayan güvenli bir tatil durağı olarak tercih edilebileceğini yazdı.

İngiltere'de yayımlanan Daily Express gazetesi yaklaşan Paskalya tatili için Türkiye'yi en güvenli 6 tatil durağı arasında gösterdi. Gazetenin hazırladığı en güvenli tatil durakları arasında Türkiye'nin yanı sıra kısa uçuşlar için Polonya ve Macaristan gösterildi.

Türkiye'nin koronavirüsten etkilenmeyen birkaç tatil ülkesinden biri olduğunu yazan gazete, İngilizlerin 10 Nisan'da başlayacak Paskalya tatilinde Türkiye'yi tercih edilebileceğini aktardı. Haberde yayınlanan haritada, kısa uçuşlu tatil önerileri için Türkiye, Polonya, Macaristan yeşil renkle gösterildi. Haritada uzun uçuş tatilleri için de koronavirüsten etkilenmeyen Barbados, Jamaika ve Meksika yer aldı.

"DÜNYADA HİÇBİR ŞEHİR İSTANBUL İLE KARŞILAŞTIRILAMAZ"

Seyahat sitesi The Points Guy UK'in içerik müdürü Nick Kelvin gazeteye yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de yaz tatili dışında da yapılacak çok şey olduğunu ifade etti. Kelvin, "Dünyada hiçbir şehir İstanbul ile karşılaştırılamaz. İstanbul Türkiye'nin kültürünün kalbinin attığı yer" ifadelerini kullandı.

Gazete ayrıca aralarında İngiltere'nin de bulunduğu çoğu Avrupa ülkesinin koronavirüsten etkilendiğini, buna karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün şu ana kadar herhangi bir seyahat kısıtlamasında bulunmadığını aktardı.


İngiltere, Paskalya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
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