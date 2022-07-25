İngiliz gencin "düştü" diye ifade verdiği babasını döverek öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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İngiliz gencin "düştü" diye ifade verdiği babasını döverek öldürdüğü ortaya çıktı

25.07.2022 21:23
İngiliz gencin "düştü" diye ifade verdiği babasını döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiltere vatandaşı gencin "düştü" dediği babası hastanede hayatını kaybederken, polis gencin elindeki kızarıklardan şüphelenip olayın üzerine gitti.

İngiliz gencin "düştü" diye ifade verdiği babasını döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis olayı aydınlattı, İngiliz genç tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiltere vatandaşı gencin "düştü" dediği babası hastanede hayatını kaybederken, polis gencin elindeki kızarıklardan şüphelenip olayın üzerine gitti. Güvenlik kamerası görüntülerinden babasını darp ettiği belirlenen İngiliz genç cinayetten tutuklandı.

Olay, dün gece Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bir şahsın yerde hareketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırılan Garry James Hallows (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye olayla ilgili gelen Marmaris Asayiş Büro ekipleri, talihsiz adamın oğlu ve kızının ifadelerine başvurdu. Hallows'un oğlu Ethan Lee Hallows (22), babasının yolda yürürken düştüğünü, sonra kalkmadığını söyledi. Gencin elindeki kızarıklıklardan şüphelenen polis, civar kameraları kontrol ederek gerçeği gün yüzüne çıkardı. Olayın meydana geldiği Siteler Mahallesi 242. Sokak'taki kameralara yansıyan görüntülere göre baba, oğul ve kızının yürümeleri sonrasında kızın uzaklaştığı, Ethan Lee Hallows'un babasına yumruk atması ile adamın düştüğü ve yerden bir daha kalkamadığı belirlendi. Arkalarından gelen şahısların ise tepkisizliği dikkat çekti.

Baba katili İngiliz tutuklandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla genç adamı "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ethan Lee Hallows, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Marmaris, England, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiliz gencin 'düştü' diye ifade verdiği babasını döverek öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiliz gencin "düştü" diye ifade verdiği babasını döverek öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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