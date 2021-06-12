İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi için sanal duruşma yapılabilir - Son Dakika

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 2019'da trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD'li ajanın eşine "sanal duruşma" yolunun açık olduğunu bildirdi.

Raab, İngiltere'de 2019'da ABD'li bir ajanın eşi olan Anne Sacoolas'ın aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu 19 yaşındaki Harry Dunn'ın davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biraz hesap verilebilirliği görmek istiyorum. Bence Harry Dunn'ın ailesi daha azını hak etmiyor." ifadesini kullandı.

Raab, ABD'nin Sacoolas'ın iadesini kabul etmediğini ancak İngiltere'nin yasal yetkililerinin, Sacoolas'ın avukatlarıyla görüşmek ve ABD tarafındaki adalet sistemiyle ilgilenmek olduğunu belirtti.

Harry Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn, İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetlerinin (CPS) Sacoolas'ın avukatlarıyla görüşmesini sağlayan adımını memnuniyetle karşıladı.

Ailenin sözcüsü Radd Seiger de "Bu çok büyük bir gelişme ve bunu mümkün kıldıkları için politikacılara minnettarız." dedi.

İngiltere, Harry Dunn'ın ölümüyle ilgili olarak ABD'li ajanını eşi Sacoolas'ın sanal duruşmaya çıkması için baskı yapıyor.

Raab'ın takip ettiği sanal duruşma konusunun, Cornwall'da düzenlenen G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yaptığı bir toplantıda önerildiği iddia edildi.

ABD'li ajanın eşi kazadan sonra İngiltere'den kaçmıştı

Harry Dunn, 27 Ağustos'ta Northamptonshire bölgesindeki ABD'nin istihbarat üssü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Kaza esnasında Harry'nin kullandığı motosikletin doğru şeritte, Sacoolas'ın hakimiyetindeki otomobilin ise yanlış şeritte olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD, kadının diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle yargılanmasına engel olurken, İngiltere hükümeti de duruma itiraz etmemişti.

Sacoolas, 15 Eylül'de ABD askeri uçağıyla İngiltere'yi terk ederken, kadının kaçtığı Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn'a ancak bir hafta sonra söylenmişti.

Kazaya ilişkin haberlerin yayılmasıyla İngiliz yetkililer açıklama yapmak zorunda kalmış, Başbakan Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşerek konunun çözüme kavuşturulmasını istemişti.

Beyaz Saray'da anne ve babayla görüşen Trump, kadının İngiltere'ye dönmesine yeşil ışık yakmamıştı.