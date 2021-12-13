İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi video bağlantısıyla mahkemeye çıkacak - Son Dakika

İngiltere'de 2019'da trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD'li ajanın eşi Anne Sacoolas, 18 Ocak'ta video bağlantısıyla duruşmaya çıkacak.

Kraliyet Savcılık Servisi Sözcüsü, Sacoolas'ın aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu 19 yaşındaki Harry Dunn'ın davasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu davanın zorlukları ve karmaşıklığı iyi bilinse de bu konuda adaleti sağlamaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Sacoolas'ın adil yargılanma hakkı olduğunu belirten Sözcü, davanın 18 Ocak'ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde görüleceğini belirtti.

Harry Dunn'ın ölümüne neden olan Sacoolas, duruşmaya ABD'den video bağlantısıyla katılacak.

Harry Dunn, 27 Ağustos'ta Northamptonshire bölgesinde ABD'nin istihbarat üssü yakınlarında meydana gelen kaza sonucu 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Kaza esnasında Harry'nin kullandığı motosikletin doğru şeritte, Sacoolas'ın hakimiyetindeki otomobilin ise yanlış şeritte olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD, kadının diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle yargılanmasına engel olurken, İngiltere hükümeti de duruma itiraz etmemişti.

Sacoolas, 15 Eylül'de ABD askeri uçağıyla İngiltere'yi terk ederken, kadının kaçtığı Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn'a ancak bir hafta sonra söylenmişti.

Kazaya ilişkin haberlerin yayılmasıyla İngiliz yetkililer açıklama yapmak zorunda kalmış, Başbakan Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek konunun çözüme kavuşturulmasını istemişti.

Beyaz Saray'da anne ve babayla görüşen Trump, kadının İngiltere'ye dönmesine yeşil ışık yakmamıştı.