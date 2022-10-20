İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi, suçunu kabul etti - Son Dakika
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İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi, suçunu kabul etti

20.10.2022 19:18
İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi, suçunu kabul etti

İngiltere'de 2019'da trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD'li ajanın eşi Anne Sacoolas, suçunu kabul etti.

İngiltere'de 2019'da trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan ABD'li ajanın eşi Anne Sacoolas, suçunu kabul etti.

Sky News'in haberine göre, Sacoolas, video bağlantısıyla hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, maktulün ailesinden 20 kişi hazır bulundu.

Sacoolas, "dikkatsiz sürüş yapması" sonucu İngiliz genç Harry Dunn'un ölümüne yol açtığını belirtti.

Hayatını kaybeden gencin annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn, hukuk mücadelelerinin Sacoolas'ın suçunu itiraf etmesiyle sonuçlanmasından dolayı "gönüllerinin huzur bulduğunu" dile getirdi.

Sky News'e konuşan İngiliz gencin babası Tim, "Söz verdiğimiz şeyi yaptık. Harry, başardık." dedi.

Hakim Cheema Grubb, Sacoolas'ı, cezasının infazı için İngiltere'ye gelmeye çağırırken, onu zorlama yetkisinin olmadığına da dikkati çekti.

Sacoolas hakkındaki hüküm, 28 Kasım'daki duruşmada açıklanacak.

ABD askeri uçağıyla İngiltere'yi terk etmişti

Harry Dunn, 27 Ağustos'ta Northamptonshire bölgesinde ABD'nin istihbarat üssü yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonucu 19 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Kaza esnasında Harry'nin kullandığı motosikletin doğru şeritte, Sacoolas'ın hakimiyetindeki otomobilin ise yanlış şeritte olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD, kadının diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu gerekçesiyle yargılanmasına engel olurken, İngiltere hükümeti de duruma itiraz etmemişti.

Sacoolas, 15 Eylül'de ABD askeri uçağıyla İngiltere'yi terk ederken kadının kaçtığı, Dunn'ın annesi Charlotte Charles ve babası Tim Dunn'a ancak bir hafta sonra söylenmişti.

Kazaya ilişkin haberlerin yayılmasıyla İngiliz yetkililer açıklama yapmak zorunda kalmış, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek konunun çözüme kavuşturulmasını istemişti.

Beyaz Saray'da anne ve babayla görüşen Trump, Sacoolas'ın İngiltere'ye dönmesine yeşil ışık yakmamıştı.

Kaynak: AA
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