Son Dakika Haberleri: İngiliz gencin ölümüne neden olan Amerikalı diplomat eşinin kaçması
Son Dakika Güncel İngiliz gencin ölümüne neden olan Amerikalı diplomat eşinin kaçması

İngiliz gencin ölümüne neden olan Amerikalı diplomat eşinin kaçması

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan Amerikalı diplomatın eşinin geri dönmemesi durumunda konuyu Beyaz Saray'a taşıyacağını belirtti.

İngiliz gencin ölümüne neden olan Amerikalı diplomat eşinin kaçması, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, trafik kazasında bir gencin ölümüne neden olan ancak dokunulmazlığa sığınarak ülkeden kaçan Amerikalı diplomatın eşinin geri dönmemesi durumunda konuyu Beyaz Saray'a taşıyacağını belirtti.

Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, diplomatik dokunulmazlığın bu gibi amaçlar için kullanılmasının doğru olmadığını söyledi.

Anne Sacoolas adlı diplomat eşinin geri dönmesini ve hukuki sürece katılmasını umduğunu kaydeden Johnson, " Birleşik Krallık'taki ABD büyükelçisine söylediğimiz nokta da bu. Umarım çok kısa sürede çözülür. Çözemezsek, elbette ki konuyu Beyaz Saray'a bizzat taşıyacağım." dedi.

Kazadan sonra kaçtı

Northamptonshire bölgesindeki ABD üssü yakınlarında 27 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 19 yaşındaki Harry Dunn'ın kullandığı motosikletle Anne Sacoolas'ın yönetimindeki otomobil çarpışmıştı. Olaya ilişkin polisten yapılan açıklamada, kaza esnasında gencin motosikletiyle doğru şeritte, kadının ise yanlış şeritte olduğu belirtilmişti.

Kazada Harry Dunn ölürken, polis Anne Sacoolas'ın dokunulmazlığının kaldırılması için ABD'nin Londra Büyükelçiliğine başvurmuştu. Ancak polise kadın ve kocasının ülkeyi terk ettiği söylenmişti.

Hafta sonu ABD Dışişleri Bakanlığı dokunulmazlığın nadiren kaldırıldığını belirtirken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab kararın gözden geçirilmesini istemişti.

Viyana Sözleşmesine göre, diplomatlar ve aile üyeleri, görev yaptıkları ülkelerde dokunulmazlık hakkına sahip. Bu hak ancak onları gönderen devlet tarafından kaldırılabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD basını, kritik operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını duyurdu
ABD'nin çekilmesine terör örgütü YPG/PKK'dan ilk yorum: Sırtımızdan bıçaklandık Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Trump: Kürtlere savaşsın diye muazzam para ödedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:45:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz gencin ölümüne neden olan Amerikalı diplomat eşinin kaçması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]