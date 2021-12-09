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İngiliz Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın olası işgalinin büyüklüğü konusunda uyardı - Son Dakika

İngiliz Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın olası işgalinin büyüklüğü konusunda uyardı

09.12.2021 00:19
İngiliz Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın olası işgalinin büyüklüğü konusunda uyardı

İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Ukrayna'ya yönelik bir Rus işgalinin "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülmeyen bir ölçekte" olacağını söyledi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Ukrayna'ya yönelik bir Rus işgalinin "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülmeyen bir ölçekte" olacağını söyledi.

Radakin, ay başında göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin meydan okumalarına dikkat çekerek, güvenlikle ilgili görünümün son 30 yılda hiç olmadığı kadar karmaşık ve tehlikeli olduğunu kaydetti.

Rusya'nın faaliyetlerinin, "Batı'nın değerleri ve çıkarları için bir tehdit" olduğunu belirten Radakin ayrıca, Çin'i seyrüsefer serbestisi, ekonomik gözdağı veya agresif diplomasi gibi konularda, uluslararası normlara meydan okumakla suçladı.

Radakin, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden yaklaşık 8 yıl sonra 10 binlerce Rus askerinin Ukrayna sınırına sevk edilmesinin yol açtığı krizin "derinden endişe verici" olduğunu söyledi.

İngiliz Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın tam işgaline ilişkin en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen bir ölçekte savaş yaşanacağını belirtti.

Genelkurmay Başkanı, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın olası işgalinin büyüklüğü konusunda uyardı - Son Dakika


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