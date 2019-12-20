İngiliz gezgin kadın koşarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiliz gezgin kadın koşarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti (1) - Son Dakika

İngiliz gezgin kadın koşarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti (1)

6 saat önce

DHA - NEPAL'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçti.

İngiliz gezgin kadın koşarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti (1), System.String[]

Oğuzcan YAZAR - İstanbul - DHA - NEPAL'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçti.  73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan koşarak köprüde ilerledi.


İngiltere, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:05 Kaynak: DHA
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