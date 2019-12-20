İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti havadan görüntülerle - Son Dakika

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İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti havadan görüntülerle
6 saat önce
İNGİLİZ GEZGİN KADIN KOŞARAK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇTİ (2) havadan görüntülerleHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ali AKSOYER - Oğuzcan YAZAR - İstanbul - DHA - NEPAL'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin...
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:52 Kaynak: DHA
İNGİLİZ GEZGİN KADIN KOŞARAK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇTİ (2) havadan görüntülerle
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ali AKSOYER - Oğuzcan YAZAR - İstanbul - DHA - NEPAL'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçti. 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan koşarak köprüde ilerledi.
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