İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti röportaj - Son Dakika

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İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti röportaj
6 saat önce
İNGİLİZ GEZGİN KADIN KOŞARAK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇTİ (3) röportaj.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
İNGİLİZ GEZGİN KADIN KOŞARAK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇTİ (3) röportaj
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