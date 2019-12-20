İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti röportaj - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti röportaj - Son Dakika

İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti röportaj

6 saat önce

İNGİLİZ GEZGİN KADIN KOŞARAK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇTİ (3) röportaj.

İNGİLİZ GEZGİN KADIN KOŞARAK 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN GEÇTİ (3) röportaj

İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti röportaj

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kız, 2 yıl boyunca yaptığı sakarlıkları tek videoda derledi
Uçakta olay çıkaran kadının avukatı cezaevinden hastaneye sevkedildi Tescilli güzel Azra Akın, 40 mahkum çocuğunu 1 günlüğüne dışarı çıkardı Eski sevgili kıskançlık krizi geçirdi, düğünü bastı, geline saldırdı! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
21:19 Arıtma tesisi şantiyesinden 4.5 ton demir çalan kişi, tutuklandı - Son Dakika
21:18 Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
21:16 Samsun'da Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
21:14 Kastamonu'da 'arazi anlaşmazlığı' kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
21:14 Libya'da UMH birlikleri Terhune kent merkezine doğru ilerliyor - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:23:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz gezgin kadın koşarak 15 temmuz şehitler köprüsünden geçti röportaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]