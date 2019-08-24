Son Dakika Haberleri: İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon'da
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İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon'da

1 saat önce

Trabzonspor, bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma yaptığı İngiliz golcü Daniel Sturridge Trabzon'a geldi.

İngiliz golcü Daniel Sturridge, Trabzon'da, System.String[]

Trabzonspor, bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma yaptığı İngiliz golcü Daniel Sturridge Trabzon'a geldi. Oyuncunun gelişi sırasında izdiham yaşandı.


Daha önce İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllığına Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imza atan Daniel Sturridge özel işleri nedeniyle İngiltere'ye dönmüştü. Bugün ilk olarak İstanbul'a gelen İngiliz oyuncu Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 22.00 sıralarında Trabzon Havaalanı'na geldi. Dışarıda yaşanan izdiham nedeniyle oyuncunun çıkışı gecikti. Kız arkadaşı ile birlikte havaalanından çıkış yapan oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşılarken, zaman zaman izdiham yaşanmasına yol açtılar. Taraftarların coşkusunu gören İngiliz oyuncunun şaşkın olduğu gözlenirken, araca binmekte zorluk büyük zorluk yaşadı. Taraftarlar oyuncunun bindiği aracı sallarken, Sturridge taraftarları araçtan selamlayarak bordo-mavili yöneticilerle birlikte alandan ayrıldı. - TRABZON

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
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