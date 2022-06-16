İngiliz grup ALT-J, "PSM Loves Summer" konserlerinde sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz grup ALT-J, "PSM Loves Summer" konserlerinde sahne aldı

16.06.2022 11:42
İngiliz grup ALT-J, "PSM Loves Summer" konserlerinde sahne aldı

İngiliz indie rock, pop, art rock grubu ALT-J, Zorlu Performans Sanatları Merkezinin (PSM) düzenlediği "PSM Loves Summer" konserlerinin ilkinde müzikseverlerle buluştu.

İngiliz indie rock, pop, art rock grubu ALT-J, Zorlu Performans Sanatları Merkezinin (PSM) düzenlediği "PSM Loves Summer" konserlerinin ilkinde müzikseverlerle buluştu.

Bu yıl 9. sezonu kutlanan festival, "Dünyan Değişsin" mottosuyla düzenleniyor.

Sevilen grup, "Matilda", "Breezeblocks", "U&ME", "Deadcrush" ve "Chicago"nun yanı sıra sevilen şarkıları yorumladı.

ALT-J konseri öncesi, "Yangın" grubu müzikseverlerle buluştu.

Etkinlik çerçevesinde, dünyaca sevilen gruplar Arctic Monkeys ve Placebo ile DIIV, Vendredi Sur Mer, Chet Faker, Half Moon Run ve Agnes Obel de hayranlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek.

DIIV konseri bu akşam gerçekleşecek

Temelleri 2011'de Brooklyn'de atılan ve Zachary Cole Smith'in solo kayıt projesi olarak başlayan ABD'li rock müzik grubu DIIV, bu akşam konser verecek.

Elektro pop türünde üretimlerini sürdüren şarkıcı, söz yazarı ve fotoğrafçı Vendredi Sur Mer, yarın müzikseverlerle buluşacak.

Şarkıcı ve söz yazarı Chet Faker 21 Haziran'da, Quebec merkezli Kanadalı indie rock grubu Half Moon Run 22 Haziran'da, çağdaş müziğin özgün sanatçılarından olarak görülen Danimarkalı şarkı yazarı ve piyanist Agnes Obel ise 1 Temmuz'da konser verecek.

İngiliz müziğinin önemli isimlerinden Placebo, yeni albümünün turnesi kapsamında 18 Temmuz'da, Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O'Mally dörtlüsünden oluşan Arctic Monkeys ise 9 ve 10 Ağustos'ta Zorlu PSM'de sahneye çıkacak.

YORUMLAR
500
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada cephanelik çıktı Jandarmanın dikkatinden kaçmadı yapılan aramada cephanelik çıktı İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı
Kaynak: AA

Arctic Monkeys, Placebo, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz grup ALT-J, 'PSM Loves Summer' konserlerinde sahne aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:45 Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
10:39 Aşk hayatıyla sık sık gündem olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 11:50:46. #1.12#
SON DAKİKA: İngiliz grup ALT-J, "PSM Loves Summer" konserlerinde sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement