İngiliz havayolu şirketi British Airways Çin'e tüm seferlerini durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiliz havayolu şirketi British Airways Çin'e tüm seferlerini durdurdu - Son Dakika Dünya

İngiliz havayolu şirketi British Airways Çin'e tüm seferlerini durdurdu

6 saat önce

İngiliz ulusal havayolu şirketi British Airways, koronavirüs uyarısının ardından Çin'e yönelik tüm uçuşlarını acil olarak askıya aldığını duyurdu

İngiliz havayolu şirketi British Airways Çin'e tüm seferlerini durdurdu, System.String[]

İngiliz ulusal havayolu şirketi British Airways, koronavirüs uyarısının ardından Çin'e yönelik tüm uçuşlarını acil olarak askıya aldığını duyurdu.


Şirketten yapılan açıklamada, kararın, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın vatandaşlara 'koronavirüs nedeniyle Çin ana karasına gerekli olmadıkça seyahat etmemeleri' uyarısının ardından alındığı bildirildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, British Airways, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:01 
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