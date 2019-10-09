Son Dakika Haberleri: İngiliz havayolu şirketinden kapasite artışı kararı
Son Dakika Güncel İngiliz havayolu şirketinden kapasite artışı kararı

İngiliz havayolu şirketinden kapasite artışı kararı

40 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü easyJet'in 2020 yılı için tekrar kapasite artışı kararı aldığını bildirdi.

İngiliz havayolu şirketinden kapasite artışı kararı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü easyJet'in 2020 yılı için tekrar kapasite artışı kararı aldığını bildirdi.

Ersoy, Twitter hesabından, havayolu şirketlerinin 2020 yılı için ek koltuk kapasitelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında havayolu şirketlerinin 2020'deki ek koltuk kapasitelerine ilişkin verilerine yer veren Ersoy, İngiliz havayolu şirketi ve tur operatörü easyJet'in 2020 için tekrar kapasite artışı kararı aldığını aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:22 Kaynak: AA
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