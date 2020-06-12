İngiliz havayolu şirketlerinden hükümete karantina davası - Son Dakika

İngiliz havayolu şirketlerinden hükümete karantina davası

İngiliz havayolu şirketleri British Airways, easyJet ve Ryanair, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, hükümetin ülkeye girişlerde 14 günlük karantina önlemlerine karşı yasal işlem başlattı.

İngiliz havayolu şirketlerinden hükümete karantina davası, System.String[]
İngiliz havayolu şirketleri British Airways, easyJet ve Ryanair, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, hükümetin ülkeye girişlerde 14 günlük karantina önlemlerine karşı yasal işlem başlattı.

Avrupa'da birçok ülke corona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldıkları önlemleri gevşetmeye devam ediyor. Bir çok Avupa ülkesi 1 Temmuz'dan itibaren yurt dışından gelen turistlere 14 günlük karantina uygulamasına son vermeyi planıyor. İngiliz havayolu şirketleri British Airways, easyJet ve Ryanair, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, hükümetin ülkeye girişlerde 14 günlük karantina önlemlerine karşı hukuki mücadele başlattı.Havayolları şirketleri, hükümetin uygulamasını kusurlu olarak nitelendirerek, kararın "İngiliz turizmi ve daha geniş ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkisi" olacağını ifade etti.

BA: UYGULAMA MANTIKSIZ VE ORANTISIZ

British Airways'in ana şirketi olan IAG, havayolu şirketi yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uygulama kesinlikle mantıksız ve orantısız olduğunu düşünüyoruz.Bunun için hükümetin kararını mahkemeye taşıyacağız. Hukuki açıdan hakkımızı arayacağız" dedi.

RYANAİR: SAÇMALIK VE İŞE YARAMAZ

Ryanair'in CEO'su Michael O'Lear da  karantina kurallarının "saçmalık" ve "işe yaramaz" olacağını dile getirirken, havayolu şirketi daha önce yaptığı açıklamada, "Ryanair, bu etkisiz karantinaya karşı IAG tarafından başlatılan her türlü yasal eylemi destekleyecek" İfadelerini kullanmıştı. Öte yandan, İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmasına izin verilmişti. Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında, 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına, profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.


- Kara
British Airways, Koronavirüs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiliz havayolu şirketlerinden hükümete karantina davası - Son Dakika Dünya

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir Zoom, Çin'in talebiyle bazı aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu         
21:08
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu         
20:49
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı         
20:40
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu         
20:35
İzmir'de kırmızı kart çıktı! Trabzonspor 10 kişi kaldı İzmir'de kırmızı kart çıktı! Trabzonspor 10 kişi kaldı         
20:34
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı         
20:24
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1195 yeni vaka tespit edildi         
20:03
F.Bahçe direkleri geçemedi! Bir dakikada iki fırsat kaçtı F.Bahçe direkleri geçemedi! Bir dakikada iki fırsat kaçtı         
19:48
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu         
19:44
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek         
19:22
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor         
18:49
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı         
18:35
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü         
18:16
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım         
18:09
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır         
18:09
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek         
18:06
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı         
17:39
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu         
17:17
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 21:54:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz havayolu şirketlerinden hükümete karantina davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]