İngiliz Hemşire, Yedi Bebek Cinayeti İle Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

İngiliz Hemşire, Yedi Bebek Cinayeti İle Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

İngiliz Hemşire, Yedi Bebek Cinayeti İle Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
Son Güncelleme: 21.08.2023 15:47

İngiltere'de çalıştığı hastanede işlediği yedi bebek cinayeti ve altı bebek üzerindeki cinayet girişimleri nedeniyle İngiliz hemşire müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hemşirenin en küçük ve en savunmasız çocukları hedef alan acımasız bir cinayet kampanyası yürüttüğünü belirtti. Başbakan, hemşirenin duruşmalara katılmamasını kınadı ve yasal düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Hemşirenin suçlamalarıyla ilgili olarak hükümet soruşturma başlattı.

İngiliz hemşire, işlediği yedi bebek cinayeti ve altı bebek üzerindeki cinayet girişimleri nedeniyle çalıştığı İngiltere hastanesinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Lucy Letby, 33 yaşında, Manchester Kraliyet Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve hiçbir zaman serbest bırakılmayacak. Letby, mahkemeye çıkmayı reddetti ve savunma avukatlarının sanıkların duruşmalara katılmasının zorunlu hale getirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Bir jüri tarafından Cuma günü suçlu bulundu; bu olay ülkeyi dehşete düşürdü ve son zamanların en üretken çocuk seri katili haline geldi.

Yedi bebeği öldürme ve altı bebeği öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanan İngiliz hemşire müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Adalet James Goss, Letby'nin geri kalan hayatını hapishanede geçirmesi gerektiğine karar verdiğini açıklarken, "Bu, en küçük ve en savunmasız çocukları içeren acımasız, hesaplı ve sinsice bir çocuk cinayeti kampanyasıydı" dedi.

Letby'ye ceza verirken sanki mahkemede bulunuyormuş gibi hitap eden yargıç, daha önce mahkemede okunan açıklamalarını ve mağdur etkilerini mahkum seri katil Letby'ye iletmelerini emretti.

"Sadizme sınır tanımayan derin bir kötülük vardı. Bu dava sürecinde soğukkanlılıkla suç işlemeye dair herhangi bir sorumluluğu reddettiniz. Pişmanlık duymuyorsunuz. Hafifletici hiçbir faktör yok" dedi.

Başbakan Rishi Sunak, Letby'nin mahkemeye çıkmamasını Pazartesi günü kınadı. "Bu tür dehşet verici suçları işleyen insanların kurbanlarıyla yüz yüze gelmemesi ve suçlarının onlara ve ailelerine ve sevdiklerine nasıl etki ettiğini ilk elden duymaması korkakçadır" dedi.

Yedi bebeği öldürme ve altı bebeği öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanan İngiliz hemşire müebbet hapis cezasına çarptırıldı

"Bu durumu düzeltmek ve bunu sağlamak için yasayı değiştirmeye bakıyoruz ve bunu ilerleyen süreçte sunacağız."

Letby, Cuma günü mahkemede duyulan ifadelere göre, bakımını üstlendiği bebeklere kan ve mideye hava vererek, fazla süt vererek, fiziksel saldırıda bulunarak ve onları insülin zehriyle zehirledi.

Yedi bebeği öldürme ve altı bebeği öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanan İngiliz hemşire müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Letby'ye yöneltilen suçlamalar ve sonraki mahkumiyeti, nasıl bu kadar uzun süre tespit edilebileceği konusundaki sorular nedeniyle hükümet soruşturmasını tetikledi.

Yedi bebeği öldürme ve altı bebeği öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanan İngiliz hemşire müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Savcılar, Letby'nin niyetinin bebekleri öldürmek olduğunu ve meslektaşlarını doğal bir ölüm nedeni olduğuna inandırmak olduğunu savundu.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

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Son Dakika Hukuk İngiliz Hemşire, Yedi Bebek Cinayeti İle Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika


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