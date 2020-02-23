İngiliz hemşireden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiliz hemşireden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

İngiliz hemşireden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

MUĞLA'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yıllardır tatilini geçiren İngiliz hemşire Victoria Louise Scott, Facebook sayfasından bağış kampanyasını duyurdu.

İngiliz hemşireden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım, System.String[]

MUĞLA'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yıllardır tatilini geçiren İngiliz hemşire Victoria Louise Scott, Facebook sayfasından bağış kampanyasını duyurdu. Scott, topladığı yardımlarla aldığı 6 kolilik kışlık kadın ve çocuk giyeceklerini kargo ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderdiğini belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki hastanede 20 yıldır hemşire olarak çalışan Victoria Louise Scott, 21 yıldır tatilini Türkiye'de yapıyor. Dalyan'a da 4- 5 kez tatile gelen Scott, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'daki afetzedeleri de unutmadı. Türkiye'ye gelen Scott, sosyal medyada çoğu İngiliz 11 milyon 500 takipçisi olan 'Dalyan Visitors -Dalyan Ziyaretçileri'  isimli Facebook sayfasında, depremzedeler için bağış kampanyası başlattı. 1 hafta süren kampanya kapsamında 1298 lira toplandı. Scott, toplanan paralarla depremzede çocuklar için atkı, şapka, bere, çorap, termal içlik, bot eşofman, kadınlar için de kazak ve montlar aldı. Toplam ağırlığı 300 kilo olan 6 koli yardım, kargoyla depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ Valiliği Afet Yardım Merkezi'ne gönderildi.

Hemşire Victoria Louise Scott, "Türkiye'ye, Dalyan'a çok sık geliyorum, Burası benim ikinci evim gibi oldu. Türkiye'yi yasa boğan deprem karşısında duyarsız kalamazdım. Facebook sayfamda bir duyuru yaptım, toplanan parayla da depremzedelerin ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri alıp, Elazığ'a gönderdik. Kampanya sırasında bana destek olan 3 Türk arkadaşım da vardı. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

İngiliz hemşire Scott, Türkiye'de yaptığı yardımın ardından tekrar ülkesine döndü.


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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:13 Kaynak: DHA
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