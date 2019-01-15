İngiliz Heyet Başkanvekili Özak'a Konuk Oldu

Siyasi ve ekonomik olarak bölgeyi daha iyi tanımak için İngiltere Büyükelçiliğinden bir heyet Kocaeli'ne geldi. Kocaeli'nde bir dizi ziyarette bulunan heyet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak'ı ziyaret etti. Kocaeli bölgesi hakkında heyete bilgiler aktaran Başkanvekili Özak "Kocaeli Türkiye'nin lokomotif bir şehridir" dedi.

KOCAELİ İNGİLTERE TİCARET İLİŞKİLERİ

Birleşik Krallık (İngiltere) aldığı karar ile Avrupa Birliğinden ayrıldı. Bu ayrılığın ardından İngiltere büyükelçiliği, siyasi ve ekonomik olarak bölgeyi daha iyi tanımak, Kocaeli'nin İngiltere ile olan ticaretini konuşmak için bir heyet görevlendirdi. Heyet bu konuların yanı sıra İngiltere'nin AB'den ayrılışının bu ticarete yansımalarını anlatmak ve beklentileri öğrenmek için bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İNGİLİZ HEYET BÜYÜKŞEHİR'DE

İngiltere Büyükelçiliği'nin görevlendirdiği İngiltere Büyükelçiliği siyaset yetkilisi Amy Butcher, İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi David Machin ve İngiltere Büyükelçiliği AB'den çıkış siyaset ve program yetkilisi Seyfi Özmay Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak'a konuk oldu. Kocaeli'nin coğrafik ve ekonomik konuları hakkında heyete bilgi veren Başkanvekili Özak; "Kocaeli sanayinin başkenti olan bir şehir. Yani Türkiye'nin lokomotif şehri Kocaeli'dir. Bölgemiz sanayinin yanı sıra doğal güzellikleri ile dikkat çekmektedir. Bunun yanında İngiliz yatırımcıların bölgemizdeki yatırımlarını takip ediyoruz. İki ülkenin ticaret ilişkilerinin devam etmesini istiyoruz" dedi.

KOCAELİ'DE OLMAKTAN MUTLUYUZ

İngiltere Büyükelçiliği heyeti adına söz alan İngiltere Büyükelçiliği Siyaset yetkilisi Amy Butche; "Kocaeli'nde olmaktan mutluyuz. İngiltere Avrupa Birliğinden ayrıldı. Biz bunun bölgeye yansımalarını anlatmak için buradayız. Yöneticilerin bu konu hakkında beklentilerini öğrenmek istiyoruz. Kocaeli, İngiliz yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bir şehir. Bizi misafir ettiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak beye teşekkür ediyorum" dedi.