Son Dakika Haberleri: İngiliz heyetten ATO'ya ziyaret
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İngiliz heyetten ATO'ya ziyaret

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Brexit sonrası dönemde ticaretin bozulmadan devam etmesi için İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalanmasını istediklerini bildirdi.

İngiliz heyetten ATO'ya ziyaret, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Brexit sonrası dönemde ticaretin bozulmadan devam etmesi için İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalanmasını istediklerini bildirdi.
ATO'dan yapılan açıklamaya göre, İngiliz Muhafazakar Parti milletvekilleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Baran'ı makamında ziyaret etti.
Baran, ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, İngiltere ile ticari ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirterek, "Brexit sonrası dönemde de ticaretin bozulmadan devam etmesi için İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalanmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere ve Türkiye'nin anlaşmasız bir Brexit sürecine girmesinin iki ülke arasındaki ticareti yaklaşık yüzde 25 düşürebileceğine işaret eden Baran, ATO olarak ticareti geliştirmek adına gerekli adımları atmaya hazır olduklarını kaydetti.
ATO'nun yaptığı çalışmalara ilişkin heyete bilgi veren Baran, "Başkent Ankara, sağlıktan ulaşıma, bürokrasiden savunma sanayine birçok alanda Türkiye'de önemli bir merkez. Zor bir coğrafyada ekonomik ve fiziki maliyetlere katlanıyoruz. Bununla beraber üretim yapıyor, istihdam sağlıyor ve her gün ekonomimizi geliştiriyoruz. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek." ifadelerini kullandı.
Ankara Ticaret Odası, İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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