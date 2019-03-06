Son Dakika Haberleri: İngiliz Heyetten Vali Akbıyık'a Ziyaret

İngiliz Heyetten Vali Akbıyık'a Ziyaret

33 dakika önce

İngiltere Ankara Büyükelçiliği Başkatibi James William Thomas Ford ve ikinci katip Alfred İsaac Munro, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

İngiliz Heyetten Vali Akbıyık'a Ziyaret, System.String[]
İngiltere Ankara Büyükelçiliği Başkatibi James William Thomas Ford ve ikinci katip Alfred İsaac Munro, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, makamında kabul ettiği konukları ile sohbet ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heyetin, kentte bazı ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:12 Kaynak: AA

Ford, William Thomas, Ankara, İngiltere, Güncel
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