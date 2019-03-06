İngiliz Heyetten Vali Akbıyık'a Ziyaret
33 dakika önce
İngiltere Ankara Büyükelçiliği Başkatibi James William Thomas Ford ve ikinci katip Alfred İsaac Munro, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
İngiltere Ankara
Büyükelçiliği Başkatibi James William Thomas Ford
ve ikinci katip Alfred İsaac Munro, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, makamında kabul ettiği konukları ile sohbet ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Heyetin, kentte bazı ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:12 Kaynak: AA
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