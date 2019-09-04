Son Dakika Haberleri: İngiliz hizmet sektöründeki zayıf büyüme resesyon endişelerini artırdı
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İngiliz hizmet sektöründeki zayıf büyüme resesyon endişelerini artırdı

2 saat önce

İngiltere'de hizmet sektörünün ağustos ayında cılız büyüme göstermesi ülkede resesyon endişelerini artırdı.

İngiliz hizmet sektöründeki zayıf büyüme resesyon endişelerini artırdı, System.String[]

İngiltere'de hizmet sektörünün ağustos ayında cılız büyüme göstermesi ülkede resesyon endişelerini artırdı.

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere'de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında 50,6 seviyesine geriledi.

Bir önceki ayda ülkede hizmet sektörü PMI verisi 51,4 olarak gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 ve üzeri sektörel büyüme, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

Veriye ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, "Hizmet sektöründeki aktivite, Brexit sürecine ilişkin endişelerdeki artış nedeniyle işletmelerin ve tüketicilerin harcamalarını ağustos ayında azaltmaları sonucunda neredeyse durakladı. Bu yıl, şu ana kadar İngiltere'de hizmet sektörü 2008 yılından bu yana en kötü performansını sergilemiş durumda. Ulaşımda, finansal hizmetlerde, otellerde, restoranlarda, işletmelerde endişe verici zayıflıklar görüyoruz." yorumunu yaptı.

Williamson, "Anlamlı bir büyümenin olmadığı bu ortamda İngiltere'nin resesyona girme ihtimali artmış durumda." dedi.

Ağustos ayında imalat ve inşaat sektörlerinde daralma yaşanmasının ardından, ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini temsil eden hizmet sektöründe son derece zayıf gelen büyümenin sonucunda, ülkenin bir resesyona girebileceği konusundaki endişeler arttı.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyümenin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 seviyesinde daralmıştı.

İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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