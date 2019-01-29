İngiliz hükümeti Brexit müzakerlerini yeniden açmak istiyor
1 saat önce
İngilitere Başbakanı Theresa May, AB liderlerine Brexit müzakerelerini yeniden açmak istediğini iletti.
İngilitere Başbakanı Theresa May
, AB
liderlerine Brexit müzakerelerini yeniden açmak istediğini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:44
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