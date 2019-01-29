Son Dakika Haberleri: İngiliz hükümeti Brexit müzakerlerini yeniden açmak istiyor

İngiliz hükümeti Brexit müzakerlerini yeniden açmak istiyor

1 saat önce

İngilitere Başbakanı Theresa May, AB liderlerine Brexit müzakerelerini yeniden açmak istediğini iletti.

İngiliz hükümeti Brexit müzakerlerini yeniden açmak istiyor, System.String[]
İngilitere Başbakanı Theresa May, AB liderlerine Brexit müzakerelerini yeniden açmak istediğini iletti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:44 

Avrupa Birliği, Theresa May, Ekonomi
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