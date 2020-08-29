İngiliz hükümeti evden çalışmaya son vermek istiyor - Son Dakika

İngiliz hükümeti evden çalışmaya son vermek istiyor

İngiliz hükümeti, koronavirüs önlemleri kapsamında aylardır süren evden çalışma uygulamasına son vermek istiyor.

İngiliz hükümeti evden çalışmaya son vermek istiyor, System.String[]

İngiliz hükümeti, koronavirüs önlemleri kapsamında aylardır süren evden çalışma uygulamasına son vermek istiyor. Ofislerin kapalı olmasının, ekonomiye olumsuz etkisi olduğu belirtiliyor.İngiliz hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışanları yeniden ofiste çalışmaya başlamaları konusunda teşvik etmeyi hedefliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılan evden çalışma uygulamasının kafelere, barlara, restoranlara ve şehir merkezindeki diğer iş merkezlerine ekonomik olarak zarar verdiği konusundaki endişeler, evden çalışma konusunda tartışmalara neden oluyor.

Hükümet, gelecek hafta tanıtacağı bir medya kampanyası ile COVID-19 konusunda alınan önlemlerin işverenler tarafından çalışanlara anlatılmasını hedefliyor. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Cuma günü yaptığı açıklamada, çocukların da yeniden okula gitmeye başlamasıyla birlikte insanların da iş yerlerine dönmeleri için doğru zamanın geldiğini belirtti. Shapps, sosyal çevreden ve iş arkadaşlarından uzun süre ayrı kalmayı zorunlu kılan izolasyonun ruh sağlığına olumsuz etkileri de olabileceğini söyledi.

Shapps, BBC'ye yaptığı açıklamada "Pek çok insanın ruh sağlığı açısından, güvenli iş yerine dönmek önem taşıyor, bu nedenle iş yerleri yaz ayları boyunca koronavirüse karşı güvenli hale getirildi. Artık, iş yerlerine geri dönülebilir" dedi. Shapps, ofiste çalışmanın geçmişe kıyasla daha esnek olabileceğini de sözlerine ekledi.

Bakanın sözleri, Perşembe günü İngiliz Sanayi Konfederasyonunun ofislerin kapalı olmasının ekonomiye olumsuz etkilerini açıklamasının ardından geldi. 190 bin işletmeyi temsil eden konfederasyon, hükümetin koronavirüs testlerini arttırması ve toplu taşıma araçlarında güvenlik önlemlerini arttırarak insanları iş yerlerine geri dönmeye teşvik etmesi gerektiğini açıklamıştı.

Konfederasyonun Genel Başkanı Carolyn Fairbairn "Ofislerin kapalı olmasının olumsuz etkileri gün geçtikçe daha belirgin hale geliyor. En işlek şehir merkezlerimiz hayalet kentlere döndü, ticari aktiviteler her zamanki hareketliliğinden çok uzakta" diyerek bu tenhalığın yerel işletmeler, iş merkezleri ve toplum için büyük bedellerle geldiğinin altını çizmişti.

AP/ AI, JD

(c)

Koronavirüs, Hükümet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 00:39

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam İngiliz hükümeti evden çalışmaya son vermek istiyor - Son Dakika

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