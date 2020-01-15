İngiliz hükümeti, hava yolu şirketi Flybe'yi kurtarma kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İngiliz hükümeti, hava yolu şirketi Flybe'yi kurtarma kararı aldı - Son Dakika Ekonomi

İngiliz hükümeti, hava yolu şirketi Flybe'yi kurtarma kararı aldı

6 saat önce

İngiltere'nin son dönemde mali sorunları ile gündemde olan hava yolu şirketi Flybe'nin, kamu kaynakları kullanılarak iflastan kurtarılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İngiliz hükümeti, hava yolu şirketi Flybe'yi kurtarma kararı aldı, System.String[]

İngiltere'nin son dönemde mali sorunları ile gündemde olan hava yolu şirketi Flybe'nin, kamu kaynakları kullanılarak iflastan kurtarılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'nin tüm bölgelerine ulaşımın devamı amacıyla Flybe şirketinin operasyonunun devam ettirilmesi için şirketin hissedarlarıyla anlaşmaya varmış olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, İngiliz hükümeti ve Flybe arasındaki anlaşma kapsamında, şirkete, yılda yaklaşık 106 milyon sterlin ek maliyet getiren gecikmeli yolcu vergisinin iptal edilmesi ve meblağı henüz açıklanmayan bir kamu kredisi sağlanması planlanıyor. Şirketin hissedarlarının da ilerleyen dönemde bir miktar nakit desteğinde bulunması bekleniyor.

Hava yolu şirketinin tam olarak kurtarılabilmesi için hissedarların ve İngiliz hükümetinin yaklaşık 100 milyon sterlinlik bir kaynak ayırması gerekiyor.

Flybe'nin havacılık ve dijital operasyonları Connect Airways tarafından geçen yılın şubat ayında 2,8 milyon sterline satılmıştı.

Flybe, İngiltere'de her 5 iç hat uçuşundan ikisini gerçekleştiren en önemli hava yolu şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Ülkenin bazı noktalarına sadece Flybe uçuşları ile ulaşılabiliyor.

1979 yılından beri faaliyet gösteren Flybe, İngiltere ve Avrupa'da toplam 79 havaalanına yaklaşık yılda 8 milyon yolcu taşıyor.

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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