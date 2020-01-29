İngiliz hükümeti kuzey hattında raylı ulaşımı sağlayan şirketi kamulaştıracak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İngiliz hükümeti kuzey hattında raylı ulaşımı sağlayan şirketi kamulaştıracak - Son Dakika Ekonomi

İngiliz hükümeti kuzey hattında raylı ulaşımı sağlayan şirketi kamulaştıracak

6 saat önce

İngiliz hükümeti ülkenin kuzeyine raylı ulaşım sağlayan Northern Rail şirketinin kamulaştırılmasına karar verildiğini bildirdi.

İngiliz hükümeti kuzey hattında raylı ulaşımı sağlayan şirketi kamulaştıracak, System.String[]

İngiliz hükümeti ülkenin kuzeyine raylı ulaşım sağlayan Northern Rail şirketinin kamulaştırılmasına karar verildiğini bildirdi.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman Deutsche Bahn'in iştiraki olan Arriva tarafından işletilen ve ülkenin kuzey kısmına ulaşımda kilit önemi bulunan Northern Rail'in yeniden kamulaştırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, raylı sistemde yaşanan sorunlardan dolayı şirkete güveninin kaybolduğunu belirtti.

Shapps, "Kuzeyde yaşayan insanlar daha iyisini hak ediyor. Bunun başarılmasını sağlamak konusunda kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Raylı hattı işleten Arriva'dan yapılan açıklamada ise mevcut problemlerin işletmeden değil altyapı gibi dış unsurlardan kaynaklandığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham ve Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram ortak bir açıklama yaparak, İngiliz hükümetinin kamulaştırma kararını "zafer" olarak tanımladı.

2016 yılından bu yana Northern Rail şirketini işleten ve ülkenin kuzeyindeki şehirlere ulaşımı sağlayan Arriva, geciken ve iptal edilen seferler sebebiyle eleştirilerin hedefindeydi.

Northern Rail, Blackburn, Blackpool, Chester, Doncaster, Halifax, Lancaster, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Sunderland ve York gibi çok sayıda kente raylı ulaşım sağlıyor.

Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti
Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu Bakanlık tasarladı! Binanızın yıkılma tehlikesi olup olmadığını gösteriyor Bakan Kurum açıkladı: Elazığ'da artan kira fiyatlarına işlem yapılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 02:58:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz hükümeti kuzey hattında raylı ulaşımı sağlayan şirketi kamulaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]