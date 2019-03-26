Son Dakika Haberleri: İngiliz Hükümetinde İki İstifa Birden

İngiliz Hükümetinde İki İstifa Birden

26 dakika önce

İngiltere Hükümetinin aleyhine oy kullanan Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.

İngiliz Hükümetinde İki İstifa Birden, System.String[]
İngiltere Hükümetinin aleyhine oy kullanan Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.

İngiliz parlamentosunda, hükümetin gündem belirleme yetkisini bir günlüğüne alan oylamada, hükümet 329 oya karşı 302 oyla mağlup edilmişti. Hükümetin aleyhine oy kullananlardan Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.

Çarşamba günü için hükümetin yetkilerini alan parlamento, Avrupa Birliğinden ayrılma seçeneklerini görüşecek. Hükümetin aleyhinde oy kullanan ve istifa eden Bakan Harrington yayınladığı istifa duyurusunda, "Girdiğimiz siyasi çıkmazda bulunmak çok absürt. Parlamento aslında bu konu hakkında kendi içinde hiç konuşmadı. Biz buna demokratik eksiklik diyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de, parlamento gündemini belirleme yetkisi hükümete ait. Ancak kabul edilen teklifle birlikte, Çarşamba günü Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un inisiyatifiyle, parlamenterlerin teklifleri, hükümetin gündeminin yerini alması bekleniyor. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

Politika
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