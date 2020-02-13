İngiliz hükümetinde seçim zaferi sonrası Johnson'a ilk başkaldırı: Maliye Bakanı istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiliz hükümetinde seçim zaferi sonrası Johnson'a ilk başkaldırı: Maliye Bakanı istifa etti - Son Dakika Dünya

İngiliz hükümetinde seçim zaferi sonrası Johnson'a ilk başkaldırı: Maliye Bakanı istifa etti

6 saat önce

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti. Perşembe günü yaşanan sürpriz gelişme Başbakan Boris Johnson'ın seçimler sonrası kabinenin kontrolünü sağladığı şeklindeki imajı zedelenmiş oldu.

İngiliz hükümetinde seçim zaferi sonrası Johnson'a ilk başkaldırı: Maliye Bakanı istifa etti, System.String[]

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti. Perşembe günü yaşanan sürpriz gelişme Başbakan Boris Johnson'ın seçimler sonrası kabinenin tam kontrolünü sağladığı şeklindeki imajını zedelemiş oldu.


Kabine değişiminin siyaset gündemine olan etkilerini sınırlı tutmak isteyen Johnson hızlı şekilde Javid'in yerine yardımcısı Rishi Sunak'ı getirdi. Sunak Johnson'a sadık bir isim olarak biliniyor.

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Philip Hammond, Boris Johnson, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:16 
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