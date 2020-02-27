İngiliz hükümetinden AB'ye müzakere resti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İngiliz hükümetinden AB'ye müzakere resti - Son Dakika Ekonomi

İngiliz hükümetinden AB'ye müzakere resti

7 saat önce

İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret müzakerelerinde yeterli ilerlemenin haziran ayına kadar elde edilememesi halinde müzakere masasından ayrılabileceği uyarısında bulundu.

İngiliz hükümetinden AB'ye müzakere resti, System.String[]

İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret müzakerelerinde yeterli ilerlemenin haziran ayına kadar elde edilememesi halinde müzakere masasından ayrılabileceği uyarısında bulundu.

İngiliz hükümeti, "AB ile gelecekteki ilişkimiz; İngiltere'nin müzakerelere olan yaklaşımı" başlıklı müzakere yol haritasını yayımladı.

Yol haritasında, İngiltere'nin AB ile olan ticari ilişkisinin Kanada, Japonya ve Güney Kore'ye benzer bir çizgide olmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, AB yasalarına ya da Avrupa Adalet Divanı'nın İngiltere'de yargılama gücüne izin verilmeyeceği belirtildi.

İngiliz hükümetinin AB ile olan ilişkisini bu temelde kurmayı hedeflendiği belirtilen yol haritasında, "Eğer tatmin edici bir sonuca yönelik müzakere etmek mümkün olmaz ise AB ile ticaret ilişkimiz 2019 yılındaki çıkış anlaşmasına dayalı şekilde Avustralya'nınkine benzer olacak." İfadesine yer verildi.

30 sayfalık yol haritasında İngiliz hükümetinin haziran ayına kadar AB ile kapsamlı bir anlaşmaya varmasının hedeflendiği, ekim ayında da anlaşmaya son halinin verilmesinin planlandığı belirtildi.

Metinde, "Eğer bu durum haziran ayındaki toplantıya kadar gerçekleşmezse, hükümet İngiltere'nin dikkatinin müzakerelerden uzaklaşıp uzaklaşmaması konusunda karar vermesi gerekecek." ifadesi yer aldı.

İngiltere ve AB'nin ticaret müzakerelerini de içeren kapsamlı yeni ilişki esasları üzerine görüşmelere mart ayının başında başlaması bekleniyor.

İngiltere ve AB'nin 2020'nin sonunda bitecek olan geçiş sürecinde kapsamlı bir ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaması durumunda İngiltere anlaşmasız çıkış yapmış olacak.

İngiltere'nin anlaşmasız şekilde AB'den geçiş sürecinin sonunda çıkması halinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) esaslarına göre ticaretini sürdürmesi gerekecek.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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