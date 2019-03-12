İngiliz Hükümetinden, Brexit Anlaşması'ndaki "Tedbir Maddesi"Ne İlişkin, Yasal Bağlayıcılığı Olan...
6 dakika önce
İngiliz Hükümetinden, Brexit Anlaşması'ndaki "tedbir maddesi"ne ilişkin, yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde edildiği bildirildi.
İngiliz Hükümetinden, Brexit Anlaşması'ndaki "tedbir maddesi"ne ilişkin, yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:16 Kaynak: AA
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