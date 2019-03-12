Son Dakika Haberleri: İngiliz Hükümetinden, Brexit Anlaşması'ndaki "Tedbir Maddesi"Ne İlişkin, Yasal Bağlayıcılığı Olan...

İngiliz Hükümetinden, Brexit Anlaşması'ndaki "Tedbir Maddesi"Ne İlişkin, Yasal Bağlayıcılığı Olan...

6 dakika önce

İngiliz Hükümetinden, Brexit Anlaşması'ndaki "tedbir maddesi"ne ilişkin, yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde edildiği bildirildi.

İngiliz Hükümetinden, Brexit Anlaşması'ndaki
İngiliz Hükümetinden, Brexit Anlaşması'ndaki "tedbir maddesi"ne ilişkin, yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:16 Kaynak: AA

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