İngiliz hükümetine Ankara Anlaşması çağrısı
8 dakika önce
İngiliz siyasetçiler hükümeti Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını durdurmaya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:53
İngiliz siyasetçiler hükümeti Ankara
Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını durdurmaya çağırdı.
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