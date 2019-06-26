Son Dakika Haberleri: İngiliz hükümetine Ankara Anlaşması çağrısı
Son Dakika Ekonomi Haber

İngiliz hükümetine Ankara Anlaşması çağrısı

8 dakika önce

İngiliz siyasetçiler hükümeti Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını durdurmaya çağırdı.

İngiliz hükümetine Ankara Anlaşması çağrısı, System.String[]
İngiliz siyasetçiler hükümeti Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını durdurmaya çağırdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:53 
Ankara, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı Şule Çet davasında sır perdesini aralayacak "saat" detayı "Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz hükümetine Ankara Anlaşması çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]