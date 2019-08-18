Son Dakika Haberleri: İngiliz hükümetinin "anlaşmasız Brexit" senaryosu basına sızdı
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İngiliz hükümetinin "anlaşmasız Brexit" senaryosu basına sızdı

27 dakika önce

Sunday Times gazetesi, İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımladı.

İngiliz hükümetinin
Sunday Times gazetesi, İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımladı.
Times, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:14 
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