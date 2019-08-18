İngiliz hükümetinin "anlaşmasız Brexit" senaryosu basına sızdı
27 dakika önce
Sunday Times gazetesi, İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımladı.
Sunday Times
gazetesi, İngiliz hükümetinin son bir ay içinde hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:14
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