İngiliz ilaç üreticisi, Japonya'da Covid-19 aşısının klinik testlerine başladı - Son Dakika

İngiliz ilaç üreticisi, Japonya'da Covid-19 aşısının klinik testlerine başladı

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Japonya'ya tedariği hedeflenen Covid-19 aşısının klinik denemelerine ülkede başlandığını duyurdu.

İngiliz ilaç üreticisi, Japonya'da Covid-19 aşısının klinik testlerine başladı, System.String[]

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Japonya'ya tedariği hedeflenen Covid-19 aşısının klinik denemelerine ülkede başlandığını duyurdu.

Henüz kesin tedavi yöntemi bulunmayan Covid-19'a yönelik aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Japonya'ya tedariği hedeflenen Covid-19 aşısının klinik denemelerine ülkede başlandığını duyurdu. Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen AZD1222 aşısının klinik testlerinin 18 yaş ve üstü 250 kişi üzerinde farklı sağlık tesislerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Anlaşma sağlanmıştı

Japonya hükümeti geçen ay AstraZeneca ile 120 milyon doz aşının tedariği konusunda anlaşmaya varmış, 30 milyon dozluk ilk partinin önümüzdeki yıl Ocak ve Mart ayları arasında sağlanması hedeflenmişti. Japonya ayrıca ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech ile Haziran ayı sonuna kadar Japonya'ya 120 milyon doz aşı sağlanması konusunda masaya oturmuştu.

Bin 300 kişi öldü

Japonya'da Covid-19 nedeniyle şimdiye kadar bin 365 kişi hayatını kaybetmiş, toplam 71 bin 700 kişinin virüsten enfekte olduğu açıklanmıştı. 60 bini aşkın hasta ise virüsü yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilmişti.

Ekonomiyi canlandırmak için "Yemeğe çık!" kampanyası

Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonomide yaşanan durgunluğu önlemeyi hedefleyen Japonya'da, hükümetin harcamayı teşvik amacıyla hayata geçirmeye hazırlandığı yeni kampanyanın detayları netleşmeye başladı. Anlaşmalı restoranlarda yüzde 25'lik indirim sağlanmasını öngören "Yemeğe çık" (Go to eat) kampanyası ve alınacak Covid-19 tedbirlerini tartışmak üzere bir araya gelen hükümet komitesi, kampanyanın vaka sayılarının düşük olduğu eyaletlerle sınırlı olması konusunda mutabık kaldı.

Komite Başkanı Shigeru Omi, pandeminin etkisini artırması durumunda kampanyanın askıya alınması da dahil önlemlerin dikkate alınması gerektiğini vurgularken, Eylül ortası itibariyle başlaması beklenen kampanyaya ülkenin 47 eyaletinden 33'ünün dahil olacağı öğrenildi. Kampanya kapsamında anlaşmalı restoranları ziyaret eden müşteriler, satın alacakları kuponların değerinin yüzde 25 fazlası oranında harcama yapabilecek. Ayrıca, çevrim içi rezervasyon yaptıran müşterilere kişi başı bin Yen'e (yaklaşık 70 TL) varan ödül puanı verilecek.

Covid-19 tedbirleri uygulanacak

Kampanyaya dahil olacak restoranlardan bazı Covid-19 tedbirlerini hayata geçirmeleri istenecek. Yerel otoriteler işletmelerden masalar arasında sosyal mesafe, düzenli havalandırma ve hijyen gerekliliklerini yerine getirmesini isterken, kampanyadan yararlanacak müşterilere ise kalabalık gruplarla yemeğe gitmekten kaçınma, yüksek sesle konuşmama ve fazla alkol almama uyarısı yapılacak.

Devlet destekli ilk kampanya değil

Japonya'da hükümet daha önce pandemiden etkilenen turizm sektörünü canlandırmak amacıyla "Seyahate çık" (Go to travel) kampanyasını hayata geçirmiş, 22 Temmuz-31 Ağustos arası süren kampanya kapsamında otel ve benzeri tesislerde konaklayanlar günlük 20 bin Yen'e (yaklaşık bin 400 TL) varan devlet desteğinden faydalanmıştı. Hükümet tarafından sağlanan kuponlarla birlikte, seyahat masraflarının yüzde 50'ye varan kısmı karşılanmıştı. - TOKYO

Koronavirüs, Hükümet, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 10:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiliz ilaç üreticisi, Japonya'da Covid-19 aşısının klinik testlerine başladı - Son Dakika

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