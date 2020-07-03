İngiliz ırkı ile yerli koyun cinslerinin birleştirildiği çiftlikte et verimi arttı - Son Dakika

İngiliz ırkı ile yerli koyun cinslerinin birleştirildiği çiftlikte et verimi arttı

İstanbul'da devlet memurluğu ve yeminli mali müşavirlik yaptıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirerek Bilecik'in Osmaneli ilçesinde koyun çiftliği kuran girişimci, İngiliz Suffolk ırkını yerli cins hayvanlarla birleştirerek yüksek et verimi elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da devlet memurluğu ve yeminli mali müşavirlik yaptıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirerek Bilecik'in Osmaneli ilçesinde koyun çiftliği kuran girişimci, İngiliz Suffolk ırkını yerli cins hayvanlarla birleştirerek yüksek et verimi elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki 12 yıllık hizmetinin ardından 25 sene özel şirketlerde kendi alanında çalışan Hamza Uzun, Osmaneli'ye bağlı yüksek rakımlı Adliye köyünde çiftlik kurdu.

Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteyi bitirinceye kadar yaz tatillerinde memleketi Erzurum'da çobanlık yaptığını söyledi.

Yaylalarda yaklaşık 3 bin koyun otlattığını belirten Uzun, "Memurluktan istifa ettim ve uzun yıllar kendi dalımda ticaretle uğraştım. Bu arada büyükbaş hayvanların çiftliklerine yeminli mali müşavirlik hizmeti verdim. Bu vesileyle yavaş yavaş projeyi düşünmeye başladım." dedi.

Uzun, birkaç yıl süren araştırmalarının ardından koyun yetiştirmeye karar verdiğini dile getirdi.

Araştırmaları sırasında Suffolk cinsinden haberdar olduğunu söyleyen Uzun, şöyle devam etti:

"Veteriner arkadaşlarla Romanya ve Macaristan'a gittik. 8 ay bizim koyunlara İngiliz orijinli Suffolk ırkını katarak kuzusunu aldık ve onları buraya getirdik. Et verimi çok iyi. 4-4,5 ayda hayvan 45 kiloyu çok rahat buluyor hatta 55-60 kiloya ulaşabiliyor. Bu ırk soğuğu seviyor, sıcağı ve nemi sevmiyor. Bir de cereyanda kalmayacak. Osmaneli bölgesinde hava sıcaklıkları kışın sıfırın altında 30'a kadar düşüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankasının ortaklaşa verdiği krediler var, bundan faydalandık. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alanda yem depoları yaptık. Padok dediğimiz gezinti alanlarını kurduk. 600 koyun getirdik, şu an bu hayvanlar buraya adapte oldu. Hedefim, Suffolk ırkını Türkiye'de geliştirmek, kendi yöremize de alışkın hale getirmek."

Hamza Uzun, aşılarından hastalığına, tırnaklarının kesilmesine kadar çiftliğindeki koyun ve kuzuların hepsiyle kendisinin ilgilendiğini ifade etti.

Çiftlikte 4 işçi çalıştırdığını belirten Uzun, "Kamera sistemleri kurdum. Böyle bir havayı, böyle bir mera otunu İstanbul'da değil çoğu yerde bulamazdım. Ahır burada, hemen yaylaya çıkıyor koyun, 2 saatte beslenme işini bitiriyor." diye konuştu.

"Koyunculuk konusunda örnek bir tesis"

Tesisi ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de son dönemdeki tanıtımlarla ilçenin değerinin çok daha anlaşılır hale geldiğini söyledi.

Harika bir doğaya ve verimli topraklara sahip olduklarını dile getiren Şahin, "Bunun da fark ediliyor olması bizim için çok önemli. İlçemize dışarıdan bir yığın yatırımcı geliyor. Özellikle son gelen arkadaşımız, yeminli mali müşavir olmasına rağmen bizim yaylada koyunculuk konusunda örnek bir tesis kurdu. Burada yeni nesil koyunlar yetiştirdi. Çok kısa süre içinde belli bir kiloya geliyorlar. Yavrulama sayıları ve hızı daha öncekilerine göre çok farklı. Köylüler de bu konudan çok memnun." dedi.

Osmaneli Belediyesi Veteriner Hekimi Abdullah Tetik de "İstanbullu bir iş adamı hayvancılığı burada yapmak istediğinde yerli bir ırkın buradan doğabileceğini düşündük. O yüzden kendisine tüm desteği vererek hayvanların bu noktaya gelmesinde katkı sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

İstanbul, Osmaneli, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiliz ırkı ile yerli koyun cinslerinin birleştirildiği çiftlikte et verimi arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:33 Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı 15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:41 Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
17:33
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
17:29
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
17:21
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 18:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz ırkı ile yerli koyun cinslerinin birleştirildiği çiftlikte et verimi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]