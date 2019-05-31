İngiliz iş dünyasından Brexit uyarısı

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İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu!

Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir

İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz?