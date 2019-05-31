Son Dakika Haberleri: İngiliz iş dünyasından Brexit uyarısı
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İngiliz iş dünyasından Brexit uyarısı

26 dakika önce

İngiliz Endüstri Konfederasyonu, "Küçük ya da büyük olduğuna bakmaksızın tüm şirketler, İngiltere'nin AB'den bir anlaşmaya varılarak ayrılmasın en iyi yol olduğu konusunda net" açıklamasında bulundu.

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İngiliz Endüstri Konfederasyonu, "Küçük ya da büyük olduğuna bakmaksızın tüm şirketler, İngiltere'nin AB'den bir anlaşmaya varılarak ayrılmasın en iyi yol olduğu konusunda net" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:43 
Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
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