İngiliz iş dünyasından Brexit uyarısı
26 dakika önce
İngiliz Endüstri Konfederasyonu, "Küçük ya da büyük olduğuna bakmaksızın tüm şirketler, İngiltere'nin AB'den bir anlaşmaya varılarak ayrılmasın en iyi yol olduğu konusunda net" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:43
İngiliz Endüstri Konfederasyonu, "Küçük ya da büyük olduğuna bakmaksızın tüm şirketler, İngiltere
'nin AB
'den bir anlaşmaya varılarak ayrılmasın en iyi yol olduğu konusunda net" açıklamasında bulundu.
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