İngiliz iş dünyasından "maaş destek programı uzatılsın" çağrısı - Son Dakika

İngiliz iş dünyasından "maaş destek programı uzatılsın" çağrısı

03.02.2021 17:15
İngiliz iş dünyasından

İngiltere'de iş dünyasının önde gelen temsilcileri, hükümetin maaş destek programının süresini uzatmaması durumunda ülkede işsizliğin ciddi şekilde artacağı uyarısında bulundu.

İngiltere'de iş dünyasının önde gelen temsilcileri, hükümetin maaş destek programının süresini uzatmaması durumunda ülkede işsizliğin ciddi şekilde artacağı uyarısında bulundu.

Ticaret Birliği Kongresi (TUC) ve Britanya Ticaret Odaları Birliği (CBI), İngiliz The Guardian gazetesine yaptıkları açıklamada, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'tan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince uygulanan maaş destek programının süresinin uzatılması talep ettiler.

TUC Genel Sekreteri Francis O'Grady, nisan ayı sonuna kadar devam eden maaş destek programının, 2021 yılının sonuna kadar uzatılması gerektiğini belirterek, aksi halde İngiltere'nin yeniden işsizliğin damgasını vurduğu 1980'li yıllara geri dönebileceği uyarısını yaptı.

O'Grady, "Hükümetin yeniden büyümeye dönebilmek için çalışmamız gerektiğini anlaması gerekiyor. Bunun için çalışacak insana ihtiyacımız var. Aksi halde, derin ve gerçek sosyal ve ekonomi problemlerle karşılaşacağız." İfadelerini kullandı.

Britanya Ticaret Odaları Birliği (CBI) Genel Direktörü Adam Marshall ise İngiliz hükümetinin maaş destek programını nisan ayının sonundan temmuz ayına kadar uzatması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de halen devam eden karantina uygulamasında ileride yapılması planlanan gevşeme adımlarının problemleri çözmeye yetmeyeceğini savunan Marshall, "Sadece aşılama programının başlaması ile her şey düzelecek diyemeyiz. Durum öyle değil. Çok ciddi sorunları olan işletmeler var." yorumunu yaptı.

İngiltere'de 2020 yılının mart ayında bu yana salgın nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara, maaşlarının yüzde 80'i, aylık 2 bin 500 sterlini geçmemek şartıyla İngiliz hükümeti tarafından ödeniyor.

Hali hazırda İngiltere'de bu maaş destek programından yaklaşık 10 milyon kişi faydalanıyor.

İngiltere'de işsizlik 2020 yılının kasım ayı itibarıyla yüzde 5'e seviyesinde.

Ülkede 2020 yılı kasım ayında toplam işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 418 bin artarak toplam 1,72 milyona ulaştı.

Citibank'ın tahminlerine göre, ülkede işsizliğin bu yılın ilk yarısından yüzde 8 ile 8,5 civarına yükselmesi bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahmini ise 2021 yılının ilk yarısında işsizliğin yüzde 4,5'lerden 7,75 seviyesine yükselmesi yönünde.

İngiltere, Britanya, Ticaret, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiliz iş dünyasından 'maaş destek programı uzatılsın' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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