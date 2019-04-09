İngiliz İşçi Partisi: "Ekonomiyi Koruyacak Bir Anlaşma Umuyoruz"
1 saat önce
İşçi Partisi'nin finans sözcüsü John McDonnel, hükümet ile yapılan görüşmelerin işleri ve ekonomiyi koruyacak bir anlaşmaya götüreceğini umduğunu söyledi.
İşçi Partisi
'nin finans sözcüsü John McDonnel, hükümet ile yapılan görüşmelerin işleri ve ekonomiyi koruyacak bir anlaşmaya götüreceğini umduğunu söyledi.
İşçi Partisi'nin finans sözcüsü John McDonnel, "Bizim yapmaya çalıştığımız şey her şeyden önce işleri ve ekonomiyi korumayı garanti altına alan bir anlaşmaya ulaşmak. Theresa May
'in anlaşmasının bunu sağladığını düşünmüyoruz. Bakanlar kurulunda da gündeme getirmiş gibi görünen meseleyi halka geri götürme konusunu da tartışıyoruz" dedi. İngiltere
Başbakanı Theresa May, İngiltere Avam Kamarasına sunduğu Brexit anlaşmasının 3 defa reddedilmesinden sonra Brexit'i gerçekleştirmenin tek seçeneğinin İşçi Partisi ile anlaşmak olduğunu söylemişti. - LONDRA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:45 Kaynak: İHA
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
"Analarını Belleyeceğiz" Diyen MHP'li Nihat Atlı'nın Başkanlığı Düşürüldü!