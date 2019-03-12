Son Dakika Haberleri: İngiliz İşçi Partisi Lideri Corbyn: "Brexit Vaat Ettiği Değişikliklerin Yanından Bile Geçmiyor"

İngiliz İşçi Partisi Lideri Corbyn: "Brexit Vaat Ettiği Değişikliklerin Yanından Bile Geçmiyor"

16 dakika önce

İngiltere Başbakanı Theresa May ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında varılan Brexit anlaşması İngiliz Parlementosu'nda oylanacak.

İngiliz İşçi Partisi Lideri Corbyn:
İngiltere Başbakanı Theresa May ile AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker arasında varılan Brexit anlaşması İngiliz Parlementosu'nda oylanacak. Oylama öncesi açıklama yapan İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, "Avrupa Komisyonu ile dün akşam yapılan anlaşma Theresa May'in Parlemento'ya vaat ettiği değişikliklerin hiçbirini barındırmıyor" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dün Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirdikleri toplantıda Brexit anlaşmasının sorun çıkaran 'tedbir maddesi' üzerinde uzlaşmaya vardı.

"Bunu tarihe borçluyuz"

Program sonrası Brexit'in son hali üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Juncker, "Seçim açık, bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmeyebilir. Hadi İngiltere'nin çekilişini düzgün bir şekilde sona getirelim. Bunu tarihe borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Juncker ile yaptığı basın toplantısında konuşan May ise anlaşmanın son halinin İngilizlere 2 sene önce vaat ettiği şeyleri kapsadığını belirterek, Brexit'in birçok konuda bağımsız hareket etmelerini sağlayacağına inandığını aktardı.

"Başbakanın müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı"

Juncker ile May'in üzerinde anlaştığı Brexit'in son hali bugün İngiliz Parlamento'unda oylanacak. İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Corbyn, "Başbakanın müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı. Avrupa Komisyonu ile dün akşam yapılan anlaşma Theresa May'in Parlemento'ya vaat ettiği değişikliklerin hiçbirini barındırmıyor" ifadelerini kullandı.

"May zamana oynuyor"

Corbyn, "May, önerdiği anlaşmanın yıkıcı bir çoğunlukla reddedilmesinden bu yana, Avrupa Birliği ile etkin bir şekilde başarısız müzakereler yaparak ve parlamentonun destekleyebileceği ortak bir zeminde oluşturulan bir anlaşmayı reddederek zamana oynuyor" dedi. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arsenalli Iwobi ve Guendouzi, Taraftarlar Sahayı Daha Rahat Görsün Diye Şekilden Şekile Girdi Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum

Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiliz İşçi Partisi Lideri Corbyn: "Brexit Vaat Ettiği Değişikliklerin Yanından Bile Geçmiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]