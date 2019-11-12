Son Dakika Haberleri: İngiliz İşçi Partisi'ne siber saldırı düzenlendi
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İngiliz İşçi Partisi'ne siber saldırı düzenlendi

7 saat önce

İngiltere'de muhalefet İşçi Partisi'nin internet sitesine hedef alan bir siber saldırı düzenlendiği açıklandı.

İngiliz İşçi Partisi'ne siber saldırı düzenlendi, System.String[]

İngiltere'de muhalefet İşçi Partisi'nin internet sitesine hedef alan bir siber saldırı düzenlendiği açıklandı.

İşçi Partisi'nin dijital platformlarını hedef alan 'sofistike ve geniş çaplı' bir siber saldırı düzenlendiği açıklandı. İşçi Partisi'nden bir sözcü, söz konusu saldırının 'güçlü' güvenlik sistemleriyle önlendiği ve herhangi bir veri ihlali olmadığını söyledi. Saldırının ardından seçim kampanya yetkililerinin bazı dijital kaynaklara erişiminin yavaşladığı, fakat Salı sabah sistemlerin onarıldığını belirten sözcü, şunları söyledi:

"İşçi Partisi'nin dijital platformlarında sofistike ve geniş çaplı bir siber saldırıya maruz kaldık. Hızla eyleme geçtik ve güçlü güvenlik sistemlerimiz sayesinde saldırı girişimini önledik. Platformlarımızın güvenliği sağlandı ve herhangi bir veri ihlali olmadığından eminiz. Durumu Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'ne bildirdik."

Söz konusu saldırının ardından İşçi Partisi destekçisi Parlamento Üyesi Luke Pollard, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Böylesine bir saldırının hedefi oluyorsak, bu bir şeyleri doğru yaptığımız anlamına gelir" dedi.

Saldırının İngiltere'de 12 Aralık'ta düzenlenecek olan genel seçim öncesi gelmesi soru işaretleri oluşturdu.


İşçi Partisi, İngiltere, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:56 Kaynak: DHA
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