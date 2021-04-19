İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ni kurdu - Son Dakika

İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ni kurdu

19.04.2021 10:28
İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ni kurdu, System.String[]

İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önde gelen 12 ekibi, UEFA organizasyonlarına alternatif olarak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önde gelen 12 ekibi, UEFA organizasyonlarına alternatif olarak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. Yapılan duyurunun ardından UEFA çok sert bir açıklama yaparak, "Bu alaycı organizasyonun durdurulması için gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İtalya'dan da Milan, Inter ve Juventus, UEFA organizasyonlarına alternatif olarak Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu açıkladı. 3 kulübün daha kurucular arasında yer alacağı ifade edildi. Şampiyonlar Ligi sistemi ve yayın hakları konusunda UEFA ile anlaşmaya varamayan kulüplerin rest çekmesinin ardından kurulan organizasyona Real Madrid Başkanı Florentino Perez, başkan olarak seçildi. Kurucu 15 kulüple birlikte 20 takımın mücadele etmesinin planlandığı açıklamada kurucu kulüplere toplamda 3,5 milyar Euro ödeneceği ifade edildi. Ağustos ayında başlaması planlanan turnuvada takımların 10'lu 2 grupta mücadele edeceği, gruplarını ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale kalacağı, gruplarda 4 ve 5. sırada yer alan ekiplerin de Play-Off oynayarak çeyrek final hakkı kazanacağı ifade edildi. Maç planlamasına göre final müsabakasının da mayıs ayında oynanması düşünülüyor. Öte yandan Alman ve Fransız ekipleri organizasyonda yer almazken, kurucu kulüpler arasında yer alması için teklif yapılan Paris Saint-Germain de bu teklifi geri çevirdi.

UEFA SERT ÇIKTI: "ALAYCI OLUŞUM"

Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun açıklanmasının ardından UEFA da resmi internet sitesinden sert bir açıklama yayımladı. İngiltere, İtalya ve İspanya Futbol Federasyonları'yla konunun görüşüleceğinin belirtildiği açıklamada, "Birkaç İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulübünün, kapalı bir Avrupa Süper Ligi oluşturması durumunda, İngiltere, İspanya, İtalya Futbol Federasyonları'nın yanı sıra, La Liga, Premier Lig ve Serie A'daki diğer temsilcilerle birlikte, FIFA ve tüm üyelerimizle birlikte bunu durdurmak için gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu alaycı proje, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, birkaç kulübün çıkarına dayanan bir oluşumdur" ifadeleri kullanıldı.

"HERHANGİ BİR MAÇ OYNANMASI YASAKLANACAK"

UEFA, gerçekleşen oluşumu engellemek için gerekli önlemlerin alınacağını da belirterek, "Bu oluşumu önlemek adına hem adli hem de sportif olmak üzere her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz. Futbol, açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır, başka türlü olmaz. Daha önce FIFA ve 6 konfederasyon tarafından duyurulduğu üzere, ilgili kulüplerin yerel, Avrupa ve dünya düzeyinde başka herhangi bir müsabaka oynaması yasaklanacak ve bu takımların formasını giyen oyuncuların da milli takımlarını temsil etme hakkı olmayacak. Diğer ülkelerdeki kulüplere, özellikle de bu oluşuma katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ediyoruz. Tüm futbolseverleri, taraftarları, politikacıları bu projeye karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Birkaç kişinin bu ısrarcı kişisel çıkarları uzun süredir devam ediyor. Yeter artık" açıklamasını yaptı.

(İHA)

İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ni kurdu

İspanya, England, İtalya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ni kurdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

2015 senesinde, 2015 senesinde, "Acele etmeyin, UEFA çatırdayacak" diyen Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları sosyal medyayı salladı Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek Ormanlık alanda ayaklarını çapa motoruna kaptıran genç kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar Ormanlık alanda ayaklarını çapa motoruna kaptıran genç kadını kurtarmak için zamanla yarıştılar Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı Sürücüsüz Tesla ağaca çarpıp küle döndü! 2 kişi feci şekilde can verdi Sürücüsüz Tesla ağaca çarpıp küle döndü! 2 kişi feci şekilde can verdi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Merkez olağanüstü dönemlerde döviz alıp satabilir         
11:17
Vaka sayısı artınca panikleyip dışarıya gaz maskesiyle çıktı Vaka sayısı artınca panikleyip dışarıya gaz maskesiyle çıktı         
10:53
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi         
10:45
Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,06'dan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,06'dan işlem görüyor         
10:31
Eski sevgilisinin 9 yerinden bıçakladığı Çağla, dehşet veren anları anlattı: Camdan atlayarak kurtulabildim Eski sevgilisinin 9 yerinden bıçakladığı Çağla, dehşet veren anları anlattı: Camdan atlayarak kurtulabildim         
10:22
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek         
08:55
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı         
07:35
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile öldürdü! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Sesleri duyunca hırsız zannetti, tüfekle dışarı çıkınca alev alev yanan evini gördü Sesleri duyunca hırsız zannetti, tüfekle dışarı çıkınca alev alev yanan evini gördü         
02:18
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı         
16:26
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı         
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül         
15:27
"Virüs silah değiştirdi" diyen uzman isimden korkutan sözler: Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 11:37:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ni kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei