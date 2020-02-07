İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ EŞİ 3 AY SONRA O EVDE - Son Dakika

Karaköy 'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber'e olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından Winber'in yasağı kaldırıldı. Eşinin cenazesine katılan Emma Hedvig Christina Winber İstanbul 'a döndü.

KARAKÖY'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in yaklaşık 3 ay sonra olay yerine geldi. Ofisteki özel eşyaları alan Emma Hedvig Christina Winber oldukça üzgün olduğu görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Ankara'da bir baba, lise öğrencisi kızını erkek arkadaşı olduğu için öldürdü