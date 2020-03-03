İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI - Son Dakika

İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI

6 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Beyoğlu'ndaki evinin yakınında 11 Kasım 2019'da ölü bulunan 45 yaşındaki İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI, System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Beyoğlu'ndaki evinin yakınında 11 Kasım 2019'da ölü bulunan 45 yaşındaki İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, ölümün "yüksekten düşme" sonucu gerçekleştiğinin belirlenmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verdi. Savcılıkça, olayın bir başkası tarafından gerçekleştirildiğine dair delil olmadığından, üçüncü kişilere atfı kabil kusurun bulunmadığını belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Savcılık, soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve o dönem konulan yurtdışına çıkış yasağı daha sonra kaldırılan eşi Emma Hedvig Christina Winber'a da takipsizlik kararı verdi.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:17 Kaynak: DHA
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